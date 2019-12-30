Полицейские Петербурга будут шесть дней "охотиться на лжеинвалидов"

Нарушителям грозит штраф.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что сотрудники ГИБДД решили провести в Северной столице профилактическое мероприятие "Инвалид". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Целью станет предупреждение и выявление нарушений правил на парковочных местах, специально отведенных для лиц с ограниченными возможностями.

Тчательнее всего проверят стоянки рядом с особо значимыми объектами, Пенсионным фондом и многофункциональными центрами. Водители, которые будут занимать не предназначенные для них места, получат штраф 5 тысяч рублей. Такую же сумму должен будет заплатить человек, который незаконно установил на свою машину опознавательный знак "Инвалид".

Ранее мы писали, что в Купчино обнаружили незаконную автостоянку.

Фото: pexels