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В Купчино обнаружили незаконную автостоянку
Сегодня, 17:35
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IRINA_CHALKINA

В Купчино обнаружили незаконную автостоянку

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Она находится на Будапештской улице.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Купчино обнаружили незаконную автостоянку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Незаконная парковка находилась на Будапештской улице. Как оказалось, изначально на этом участке должен был появится торговый комплекс. Соответствующее соглашение ранее было достигнуто между Комитетом имущественных отношений и подрядчиком. В итоге вместо новенького ТЦ петербуржцы получили автостоянку на 2600 квадратных метров.

Кроме того, срок договора между городом и недобросовестной компанией давно истек. Прокуратура вынесла предупреждения.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга продлили обсуждение новой схемы обращения с отходами.

Фото:pixabay

 

Теги: купчино, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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