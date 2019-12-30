Город планирует запустить соответствующую реформу в 2021 году.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что власти Петербурга продлили обсуждение новой схемы обращения с отходами. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Соответствующее решение было принято из-за большого числа обращений петербуржцев и их активного участия в работе над документом. Предложения принимаются до 21 февраля. Отмечается, что приём писем завершат за 15 дней до начала обсуждений.

Напоним, что следующий год запланирован первый этап реформы. Согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. По словам Александра Беглова, власти уже подписали соглашение с Ленобластью.

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