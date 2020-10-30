"Похитителей ароматов" в Красногвардейском районе засняла камера наблюдения

Информация о происшествии уточняется.

На камеры наблюдения попал момент происшествия в Красногвардейском районе города. В одном из магазинов удалось заснять момент кражи парфюмерии. Запись оказалась в распоряжении Piter.tv.

На записи видно, как двое молодых людей долго стоят у полок с товаром, но под конец записи решаются взять с собой парфюмерию, не заплатив за нее. Информация о происшествии уточняется, рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Ранее мы сообщали о том, что полиция устроит новый рейд на закрытой для автомобилистов улице Рубинштейна. Он пройдет 31 октября.

Видео: Piter.tv