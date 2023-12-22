"Поезд Победы" 27 января прибудет в Кингисепп

Жители Кингисеппа смогут увидеть сцены из жизни блокадного Ленинграда.

В субботу, 27 января, в передвижной музей "Поезд Победы" приедет на железнодорожный вокзал Кингисеппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

"Поезд Победы" — это неповторимая интерактивная выставка, которая включает 12 тематических зон, каждая из которых посвящена определенным событиям Великой Отечественной войны. Жители Кингисеппа смогут увидеть сцены из жизни блокадного Ленинграда. Этот проект позволяет понять, как жили люди в то время, и узнать больше о героической борьбе и страданиях нашего народа во время войны. "Поезд Победы" будет находиться в Кингисеппском районе один день.

28 января состав прибудет в Лугу. Он остановится там на сутки.

Вход на выставку для посетителей бесплатный, но предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф.

Напомним, что попасть в музей сложно из-за большого спроса на билеты. Поэтому лучше оформить посещение заранее.

Ранее на Piter.tv писали, что проект "Улица жизни" откроется 26 января.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти