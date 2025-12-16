Подросток одним выстрелом ранил 11 человек на свадьбе в Турции

Свадьба проходила в провинции Денизли. Во время праздника 15-летний подросток ранил 11 человек, пытаясь произвести традиционный выстрел в воздух, сообщило Milliyet.
По данным издания, юноша взял ружье, чтобы провести традиционный праздничный обряд, который соблюдают в некоторых областях Турции. Когда подросток выстрелил в воздух дробь срикошетила от земли. В итоге, ранения получили сразу 11 гостей свадьбы, стоявших рядом.
Пострадавших госпитализировали, двух человек отправили в медицинские учреждения Денизли для более тщательного осмотра и лечения. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Местная жандармерия задержала подростка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, назначена административная проверка.
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Фото: Magnific
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