Подросток одним выстрелом ранил 11 человек на свадьбе в Турции

Это произошло, когда юноша взял ружье, чтобы провести местный обряд.

Свадьба проходила в провинции Денизли. Во время праздника 15-летний подросток ранил 11 человек, пытаясь произвести традиционный выстрел в воздух, сообщило Milliyet.

По данным издания, юноша взял ружье, чтобы провести традиционный праздничный обряд, который соблюдают в некоторых областях Турции. Когда подросток выстрелил в воздух дробь срикошетила от земли. В итоге, ранения получили сразу 11 гостей свадьбы, стоявших рядом.

Пострадавших госпитализировали, двух человек отправили в медицинские учреждения Денизли для более тщательного осмотра и лечения. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Местная жандармерия задержала подростка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Кроме того, назначена административная проверка.

Ранее мы сообщали, в Пушкине пьяный местный житель устроил стрельбу с балкона.

Фото: Magnific