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В Петербурге арестовали обвиняемого в жестоком двойном убийстве

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Подозреваемого заключили под стражу 26 июля.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу Элера Насибова, подозреваемого убийстве. 

Следствие полагает, что Насибов с братом решили убить С. из личных неприязненных отношений. 24 октября 2020 года во дворе дома 12 по улице 1-ая Утиная, фигуранты связали С. веревкой, заклеили рот скотчем, обмотали шею и с силой сдавили, удерживая ноги потерпевшего. Мужчина скончался на месте, труп соучастники закопали в лесополосе.

Элер Насибов был задержан 28 мая. Он не только признал в убийстве, но и сообщил о причастности к еще одному убийству. Как пишет "Фонтанка", Насибов вместе с братом расправился с мужчиной и женщиной, состоявшими в любовных отношения. 

В суде обвиняемый заявил, что все произошло случайно, и убивать он не хотел.

Ранее подозреваемые в стрельбе по ребенку были задержаны в Кингисеппе.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: арест, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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