  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге к форуму SmartTransport выпустили обновленный брелок "Подорожник"
Сегодня, 16:19
159
nastya960

В Петербурге к форуму SmartTransport выпустили обновленный брелок "Подорожник"

0 0

С 19 по 21 июня брелоки можно будет приобрести только на Форуме SmartTransport.

К началу работы IV Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport СПб ГКУ "Организатор перевозок" выпустило брелок "Подорожник" в новом дизайне. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

С 19 по 21 июня брелоки можно будет приобрести только на Форуме SmartTransport, на стенде СПб ГКУ "Организатор перевозок". Форум пройдет в "ЭкспоФоруме". Брелоком можно пользоваться так же, как картой. Можно записаться различные виды проездного или пользоваться, как Единым электронным билетом.

Восемь лет без монет: как "Подорожник" изменил жизнь петербуржцев.
Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок" ​​​​​​​

 

Теги: smarttransport, подорожник, форум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии