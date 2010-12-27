В Петербурге к форуму SmartTransport выпустили обновленный брелок "Подорожник"

С 19 по 21 июня брелоки можно будет приобрести только на Форуме SmartTransport.

К началу работы IV Международного инновационного форума пассажирского транспорта SmartTransport СПб ГКУ "Организатор перевозок" выпустило брелок "Подорожник" в новом дизайне. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

С 19 по 21 июня брелоки можно будет приобрести только на Форуме SmartTransport, на стенде СПб ГКУ "Организатор перевозок". Форум пройдет в "ЭкспоФоруме". Брелоком можно пользоваться так же, как картой. Можно записаться различные виды проездного или пользоваться, как Единым электронным билетом.

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Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок" ​​​​​​​