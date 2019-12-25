"Почта России" закроет все отделения на три дня, кроме круглосуточных

Такое решение было принято в целях профилактики распространения коронавируса.

Со следующей недели "Почта России" перейдет на работу в особом режиме. По информации телеканала "78", с 31 марта по 1 апреля все отделения, кроме круглосуточных, не будут работать.

В сообщении пресс-службы "Почты России" говорится, что на три дня отделения почтовой связи, за исключением отделений с круглосуточным режимом, будут недоступны для клиентов. Такой режим будет введен в целях профилактики распространения коронавируса. При этом почтальоны продолжат трудиться в обычном режиме. Клиентам рекомендуют пользоваться цифровыми сервисами. Также работники почты готовы оказать многие необходимые услуги на дому.

Ранее стало известно, что филиал "Почты России" накажут за выбошенные в мусор документы жителей Петербурга.

Фото: ufatime.ru