Филиал "Почты России" накажут за выброшенные в мусор документы петербуржцев

Сотрудники почты нарушили закон о персональных данных.

Восьмое почтовое отделение "Почты России" в Петербурге нарушила закон о персональных данных, данный факт выявила прокуратура Адмиралтейского района.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в октябре 2019 году сотрудники упомянутого филиала выбросили в мусорный контейнер документы петербуржцев. Среди бумаг были поручения на выплату с истекшими сроками предъявления. Таким образом, почта разгласила данные горожан без их согласия и нарушила право петербуржцев на тайну связи.

Начальнику петербургского Почтамта УФСП города и области внесено представление, прокуратура контролирует ход дела.

Ранее Piter.TV рассказывал, что в заброшенном детском саду на Петроградке найдены документы с данными детей.

Фото: Piter.TV