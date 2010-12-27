Управление Роспотребнадзора по Петербургу обратилось в суд с иском к ФГУП "Почта России".

В пятницу, 15 ноября, стало известно о том, что "Почта России" заплатит петербурженке за потерянную посылку из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как оказалось, посылка из Китая так и не досталась горожанке. На почте женщине сообщили, что она потерялась. Однако, международному отправлению с конкретным идентификационным номером был присвоен статус "получено адресатом". Петербурженка обратилась повторно на почту с целью узнать, куда же делась её долгожданная посылка. Ответа не последовало.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Петербургу обоснованно обратилось в суд с иском к ФГУП "Почта России". Теперь петербурженка может рассчитывать на компенсацию.

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