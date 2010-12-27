Житель Бурятии получил пожизненное за попытку изнасилования и убийство 15-летней девушки из Сочи

Мужчина напал на 15-летнюю девушку на железнодорожной станции, увез в безлюдное место, жестоко избил и хотел изнасиловать.

Убийца 15-летней девочки получил пожизненный срок.

ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд сообщает, что в 2016 году житель Бурятии увидел на железнодорожной станции Сочи 15-летнюю девушку и решил украсть у нее телефон. Злоумышленник напал на подростка, увез в безлюдное место и начал избивать, чтобы изнасиловать. Мужчина ударил школьницу камнем по голове и начал душить. Когда изверг начал снимать с девушки одежду, она уже умерла.

Состоявшийся суд признал мужчину виновным в разбойном нападении, попытке изнасилования и убийстве несовершеннолетней. Также он обвинялся в совершении преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории другого региона. Суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с пребыванием первых 10 лет в тюрьме.

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