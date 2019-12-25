"Почта России" в июле запустит экспресс-доставку из магазинов в Петербурге

Доставка будет осуществляться как из розничных, так и онлайн-магазинов.

"Почта России" запустила службу экспресс-доставку из магазинов. Служба заработала в Москве, а с июля также станет доступна в Петербурге. Об этом узнал "Ъ".

В пресс-службе компании сообщили о том, что доставка из розничных и онлайн-магазинов будет осуществляться за час и более. Компания рассчитывает предоставлять ритейлерам собственных курьеров и IT-инфраструктуру, продажами продолжат заниматься сами торговые сети или их партнеры.

Курьеры будут забирать заказ в магазине и доставлять его клиенту в этот же день или в интервал, который был задан ритейлером. Он зависит от географической зоны. Среди компаний, которые уже подключились к сервису, есть "Л"Этуаль".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что роботы-беспилотники будут доставлять посылки "Почты России" в Мурино.

Фото: Piter.tv