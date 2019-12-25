Роботы-беспилотники будут доставлять посылки "Почты России" в Мурино

Доставка будет осуществляться в пределах 2 км радиуса от отделения.

"Почта России" начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков "Яндекса" в Мурино. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 марта. Кроме того, инновационный подход к доставке решили использовать и в Иннополисе в Республике Татарстан.

Стоимость доставки составляет всего один рубль. Заказать доставщика можно через приложение Почты на Android. В Мурино будут работать три робота в двух отделениях: на проспекте Авиаторов Балтики, 17, и на Охтинской аллее, 8.

Доставку беспилотникам клиентам предложат в тех случаях, если радиус доставки составляет не более 2 км от отделения. За движением робота можно будет следить в приложении. Максимальный вес посылки не должен превышать 15 кг, а размер быть в пределах габаритов 42х49х29 см.

Робот откроет крышку, и посылку можно будет забрать. Если клиент не на месте и не может выйти за заказом, робот после 15-минутного ожидания вернется обратно в отделение и оставит посылку там. И доставку можно будет заказать повторно.

Почта России.

Робота-доставщика также использует сервис для доставки еды.

Фото: Piter.tv