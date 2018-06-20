"Почта России" ускорит доставку посылок через 2-3 года

Посылки между городами с населением более 500 тысяч человек будут доходить за 1-2 дня.

"Почта России" проведет усовершенствование логистической системы. Благодаря этому через 2-3 года посылки между городами с населением более 500 тысяч человек будут доходить за 1-2 дня. Об этом сообщает "Россия-24" со ссылкой на гендира организации Николая Подгузова.

В планах, принципиально увеличить скорость доставки. Сама "Почта России" заинтересован в контроле движения товара (от оплаты до доставки в регионы). Со временем логистические центры будут работать на таком уровне, который позволит ускорить время доставки и повысить ее качество.

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Фото: пресс-служба "Почта России"