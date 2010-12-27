В среднем отправление дойдет до адресата за два-три дня.

"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок по 7800 направлениям. Изменения вступят в силу с 15 ноября 2019 года. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник в организации.

После этой даты для большинства россиян пребывание посылки в пути будет ограничено 48 часами. Однако время будет варьироваться исходя из маршрута следования. Максимальное время ожидания - восемь суток. Получить посылку из города-миллионника в населенный пункт можно будет за два-три дня. Если получатель находится в городе с населением в полмиллиона, то путь может составить один день.

Изменения стали возможны за счет пересмотра схемы маршрутов и сроков сортировки отправлений. К 2023 году в инфраструктуру компании вложат 133 миллиарда рублей. Большая часть средств уйдет на развитие информационных технологий.

Ранее Piter.tv писал о том, что почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату на 21%.

Фото: Piter.tv

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