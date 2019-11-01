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Почтальонам Петербурга и Ленобласти повысят зарплату на 21%

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Изменения коснутся около 8,6 тысячи человек.

Почта России запустила очередной этап программы по повышению зарплат сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Зарплаты работников увеличат, в среднем, на 21%. Изменения коснутся и работников Петербурга и Ленобласти (около 8,6 тысячи сотрудников).

В течение полутора лет Почта России планирует потратить 11,5 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников.

Ранее бывшая сотрудница почты получила условный срок за хищение двух миллионов рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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