Бывшая сотрудница почты получила условный срок за хищение двух миллионов рублей

Закон не вступил в законную силу.

Прокуратура Центрального района в Куйбышевском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Надии Бедретдиновой, которая раньше являлась сотрудницей "Почты России". Она обвиняется в хищении двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что подсудимая, работая с августа 2012 года в должности начальника отделения почтовой связи ФГУП "Почта России", являясь материально-ответственным лицом, с октября 2018 года по январь 2019 года осуществляла фиктивные финансовые операции по внесению и приему денежных средств, подделывала подписи от граждан на поручениях на выплату и прием денежных средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал ее виновной в совершении этих преступлений, назначил наказание по совокупности преступление в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

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Фото: Piter.TV