  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Работник Киришского лесничества пойман за взятку в особо крупном размере
Сегодня, 14:15
65
RipeHarvest

Работник Киришского лесничества пойман за взятку в особо крупном размере

0 0

Полиция приняла меры по установлению остальных участников противоправной деятельности.

В Ленобласти за получение взятки задержан директор Киришского лесничества и его заместитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов изобличили 34-летнего главного лесничего и его директора в получении взятки в размере 5 млн рублей. Часть суммы преступникам удалось получить. Остальные деньги представители генерального подрядчика должны были принести позже, чтобы злоумышленники не распространили информацию о незаконной вырубке лесов на территории Осничевского, Ирсовского и Андреевского участковых лесничеств Киришского района.

На директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по статье 290-ой УК РФ (Получение взятки).

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске местный житель обронил пистолет в магазине.

Фото:Pixabay

Теги: кириши, киришское лесничество, новости ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии