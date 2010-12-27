Работник Киришского лесничества пойман за взятку в особо крупном размере

Полиция приняла меры по установлению остальных участников противоправной деятельности.

В Ленобласти за получение взятки задержан директор Киришского лесничества и его заместитель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 23 октября. Сотрудники правоохранительных органов изобличили 34-летнего главного лесничего и его директора в получении взятки в размере 5 млн рублей. Часть суммы преступникам удалось получить. Остальные деньги представители генерального подрядчика должны были принести позже, чтобы злоумышленники не распространили информацию о незаконной вырубке лесов на территории Осничевского, Ирсовского и Андреевского участковых лесничеств Киришского района.

На директора и его заместителя возбуждено уголовное дело по статье 290-ой УК РФ (Получение взятки).

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Фото:Pixabay