Во Всеволожске местный житель обронил пистолет в магазине

Пистолет ударился о пол и выстрелил, но пуля не задела покупателей.

Во Всеволожске правоохранительные органы задержали мужчину, который уронил пистолет на пол в гипермаркете. Об этом сообщила пресс-служба Управления вневедомственной охраны.

О происшествии стало известно 23 октября. В 15:08 54-летний мужчина зашел в местный гипермаркет, расположенный по адресу Колтушское шоссе, 305. Прогуливаясь по торговому залу, гражданин наклонился и у него выпало оружие, заткнутое за пояс. От удара травматический пистолет самопроизвольно выстрелил. Продавцы перепугались и нажали тревожную кнопку. В этот момент вооруженный покупатель попытался спрятать оружие под одеждой и сделать вид, будто ничего не произошло.

В результате на объект прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину. Травматический пистолет "МР-81" был изъят стражами порядка. Также у хозяина оружия с собой были 15 шумовых патрон.

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Фото: pixabay.com