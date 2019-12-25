"Почта России" продала здание автобазы в Матисовом переулке

Строение не являются объектами культурного наследия, хотя расположены в зоне исторической застройки.

АО "Почта России" продало бывший Почтовый двор с автостоянкой и ремонтными мастерскими на Матисовом острове, которые были перестроены в 1930-х годах под нужды автобазы.

Как сообщает "Деловой Петербург", новым владельцем объекта стало ООО "Конный мост". Согласно данным из ГИС "Торговля", объект на Матисовом переулке, 4А был приобретён за 449,3 млн рублей. В сделку вошел участок площадью 9,1 тыс. кв. м, здание с гаражом и ремонтными мастерскими общей площадью 7,9 тыс. кв. м, а также гараж площадью 1,8 тыс. кв. М.

Эти строения не являются объектами культурного наследия, хотя расположены в зоне исторической застройки. Здесь могут размещаться общественно-деловые объекты, но существуют ограничения относительно изменения внешнего вида и высоты зданий.

Эксперты полагают, что при продуманной концепции развития территория может стать центром притяжения на Матисовом острове. Это особенно актуально, учитывая, что на соседней территории бывшего фольгопрокатного завода уже проводятся исследования для возведения жилья бизнес-класса.

Ранее мы сообщили о том, что на торгах за 38 млн рублей продали дачу Мюзера в Приморске.

Фото: torgi.gov.ru