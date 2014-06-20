На торгах за 38 млн рублей продали дачу Мюзера в Приморске

Победителем торгов стало ООО "Весна 64".

На торгах Российского аукционного дома (РАД) продали дачу Генриха Мюзера в Приморске. Об этом рассказали Piter.TV в пресс-службе компании 14 октября.

Отмечается, что имущественный комплекс включает Летнюю дачу, которая признана в прошлом году выявленным объектом культурного наследия. Дом площадью 457,2 "квадратов" построили в начале XX века. Здание принадлежало наследнику крупного оптового торговца галантереей и мануфактурой.

Вместе с дачей в состав лота входили участок в 3,89 гектара в охранной зоне Финского залива и расположенные на нем постройки общей площадью больше 1,5 тыс. "квадратов": летняя кухня, лодочные ангары, баня, волейбольная площадка с трибунами и несколько спальных корпусов.

Победителем торгов стало ООО "Весна 64", лот вышел в 38,1 млн рублей.

Это не первый актив, проданный РАД в рамках процедуры банкротства ОАО "Метрострой", но безусловно, самый красивый. Ранее на аукционы выставлялись, в основном, производственные активы компании: промышленные площадки в разных районах Петербурга, склады, а также земельные лоты, офисные объекты, спорткомплекс. И это были успешные продажи, нередко с большим превышением начальной цены торгов. Крупная сделка стоимостью 1,13 млрд рублей была заключена в сентябре 2024 года с принадлежавшим Метрострою заводом железобетонных изделий. Ранее специализированный застройщик "ЛСР Северо-Запад 2" выкупил участок под редевелопмент в Кировском районе Петербурга за 2,8 млрд рублей. Ольга Желудкова, заместитель генерального директора АО "РАД"

Ранее на Piter.TV: квартира Ебралидзе в Доме Лидваля продана за 105 млн рублей.

Фото: auction-house