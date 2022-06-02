На даче Мюзера в Зеленогорске незаконно демонтировали камины

Правообладателем объекта с 2023 года является физическое лицо.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга обратился в суд по факту незаконного демонтажа каминов на даче Мюзера в Зеленогорске. Об этом сообщили в ведомстве 20 мая.

Правообладателем объекта с 2023 года является физическое лицо. В прошлом году комитет согласовал проект реставрации и приспособления здания для современного использования под гостиницу. Выдали разрешение на проведение работ ООО "ПСГ Металлстройпроект". Планировалось восстановление каминов и печей. При этом до начала работ нужно было выполнить усиление фундаментов и установить на них деревянные защитные короба.

При осмотре объекта КГИОП зафиксировал ряд несоответствий проводимых работ согласованной проектной документации, в том числе – демонтаж конструкций печей и изразцов. Пресс-служба КГИОП Петербурга

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать производителя работ в течение 18 месяцев привести объект в соответствие с согласованной проектной документацией, а также назначении ежемесячного астрента в размере 200 тыс. рублей. Заявление принято судом к рассмотрению.

Комплекс печей и каминов здания – ранние образцы печной керамики, изготовленной в Финляндии. Аналоги некоторых из них на территории Северо-Запада больше не встречаются.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга