Оформить необходимые данные можно на сайте или через мобильное приложение

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что "Почта России" предлагает петербуржцам отправлять посылки из дома. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал директор "Почты России" макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.

Посылки предлагается отправлять из дома с помощью курьеров. Для этого горожанам необходимо заполнить необходимые данные на сайте "Почты России".

Известно, что несмотря на пандемию COVID-19 от наличных расчетов в организации не отказались. Серебренников уточнил, что этот вопрос решается.

Ранее мы сообщали о том, что возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию.

Фото:Piter.TV