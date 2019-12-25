Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что "Почта России" предлагает петербуржцам отправлять посылки из дома. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал директор "Почты России" макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.
Посылки предлагается отправлять из дома с помощью курьеров. Для этого горожанам необходимо заполнить необходимые данные на сайте "Почты России".
Известно, что несмотря на пандемию COVID-19 от наличных расчетов в организации не отказались. Серебренников уточнил, что этот вопрос решается.
Ранее мы сообщали о том, что возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию.
Фото:Piter.TV
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