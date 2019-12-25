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Возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию
Сегодня, 15:56
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IRINA_CHALKINA

Возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию

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Нагрузка на почтальонов, конечно, увеличилась, но они справляются, заверяет руководство.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал директор "Почты России" макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.

В Петербурге на "Почте России" работает около порядка тысячи пожилых сотрудников. Их отправили на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19. 

Серебренников отметил, что мера никак не отразится на качестве услуг организации.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге"Теремок" лишился 90% товарооборота, "Буше" – 75%.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, почта россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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