Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что возрастных сотрудников "Почты России" отправили на самоизоляцию. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал директор "Почты России" макрорегиона Северо-Запад Дмитрий Серебренников.
В Петербурге на "Почте России" работает около порядка тысячи пожилых сотрудников. Их отправили на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19.
Серебренников отметил, что мера никак не отразится на качестве услуг организации.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге"Теремок" лишился 90% товарооборота, "Буше" – 75%.
Фото:Piter.TV
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