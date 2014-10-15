  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Почта России" появится в Мурино, Кудрово и Новом Девяткино в 2021 году
Сегодня, 13:32
111
kraratau27

"Почта России" появится в Мурино, Кудрово и Новом Девяткино в 2021 году

0 0

Теперь 270 отделений "Почты России" работает по воскресеньям.

В ленобласти "Почта России" откроет 12 новых почтовых отделений. Об этом стало известно на онлайн пресс-конференции днем, 10 февраля. 

Как рассказал Дмитрий Серебренников, директор макрорегиона Северо-Запад "Почта России", открытие новых отделений планируется в районах массовой застройки:

Они все без исключения у нас в работе. Это проблемные локации, где существует нехватка почтовых отделений - Шушары, Кудрово, Мурино и Новое Девяткино

Дмитрий Серебренников

Серебренников отметил, что запланирован ремонт прежних отделений, куда входят более 40 точек по Петербургу и области. Помимо этого, воскресные дни стали рабочими для 270 отделений "Почты России". 

Ранее Piter.tv писал, что в декабре девушка по почте вместо оленины получила соль.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, петербург, почта россии, почтовые отделения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии