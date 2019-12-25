Петербурженка вместо оленины получила на почте соль

Вместо колбасы и деликатесов из оленины девушка получила 4 килограмма соли.

Петербурженка, получив посылку от родителей, оказалась неприятно удивлена. Вместо посланной оленины она получила несколько пачек соли. На почте отмечают, что сотрудники не могли вскрыть посылку, потому что все операции производят роботы. Об этом сообщил 47News.

Как рассказала девушка по имени Марина, несколько дней назад на почту пришла посылка весом более 10 килограммов от родителей из города Печоры (Коми). В посылке ей отправляли колбасу из оленины, деликатесы из сырокопченой оленины, консервы и тыкву. На деле в коробке были консервы, тыква, колбаса и кусочек мяса в 152 грамма, там же были 4 пачки соли.

В посылке также был чек на купленное в Воркуте мясо, но сотрудники почты заявили петербурженке, что нужна опись вложения. Также они заявили, что девушка сама могла положить туда соль.

В отделе по корпоративным коммуникациям "Почты России" по Северо-Западу прокомментировали, что вскрыть посылку на этапе сортировки технически невозможно, потому что бандероли сканируют машины, а не люди. Сейчас проводится служебная проверка.

В октябре "Почта России" возобновила выдачу FAN ID для российских зрителей Евро-2020.

Фото: 47News