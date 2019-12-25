"Почта России" возобновила выдачу FAN ID для российских зрителей Евро-2020

Почта России будет бесплатно доставлять Паспорта болельщиков по России заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения в определенные отделения связи.

Почта России возобновляет выдачу Паспортов болельщика (FAN ID) для российских зрителей матчей УЕФА ЕВРО 2020тм, которые пройдут в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба "Почта России".

Почта России будет бесплатно доставлять Паспорта болельщиков по России заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения в определенные отделения связи. В другие страны паспорта будут отправлять заказным регистрируемым мелким пакетом.

Чтобы получить Паспорт болельщика в отделениях Почты России, россиянам нужно оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, выбрать способ получения "в отделении Почты России" и адрес отделения. Отследить посылку можно на сайте www.pochta.ru/tracking по коду, полученному в sms или e-mail уведомлении.

Паспорта болельщиков будут храниться в отделении в течение 30 дней. Чтобы получить бандероль нужен паспорт.

Всем, кто подал заявку на получение Паспорта болельщика до 1 октября 2020 года и планирует посетить матчи УЕФА ЕВРО 2020тм в Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный Паспорт болельщика.

В марте FAN ID на Евро-2020 в Петербурге заказали более 24 тыс. болельщиков.

Фото: ВК/ Паспорт болельщика/FAN ID для УЕФА ЕВРО 2020