FAN ID на Евро-2020 в Петербурге заказали более 24 тыс. болельщиков

9,5 тыс. из них приедут из других стран.

На данный момент FAN ID для посещения матчей Евро-2020 в России получили 24,5 тыс. человек, 15 тыс. из них россияне. Об этом 4 марта рассказала пресс-служба Минкомсвязи РФ.

Среди иностранных граждан большего всего карт приобрели жители Финляндии, Германии и Бельгии. По паспорту болельщика и действительному документу, удостоверяющему личность, гости могут въехать на территорию РФ без оформления визы с 30 мая по 3 июля 2020 года. Безвизовый выезд возможен с 30 мая по 13 июля 2020 года.

Напомним, FAN ID (паспорт болельщика) является обязательным документом для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге в 2020 году. Они необходимы в том числе и для несовершеннолетних.

В преддверии спортивного события в петербургском метро начались соревнования по Panna-футбол.

Фото: пресс-служба Минкомсвязи РФ