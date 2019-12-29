В петербургском метро начались соревнования по Panna-футбол в преддверии Евро-2020

Мини-поле для игры установили на платформе станции "Международная".

Днем 4 марта платформа одной из станций петербургской подземки превратилась в игровое поле и стадион с болельщиками сразу: на "Международной" начались соревнования по уличному Panna-футболу, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Мини-футбол в метро решили организовать за 100 дней до начала Евро-2020 вместе с представителям футбольного движения и клубом болельщиков сборной России. Для уникального состязания установили специальное круглое поле с сеткой по периметру для двух игроков, которые показывают владение мячом и борются за бросок мяча между ног соперника. В Panna-футболе это более мастерски, чем гол в ворота.

Кстати, помогать с проведением Евро-2020 в Петербурге будут более 1,5 тысяч волонтеров. В городе состоится четыре матча.

Фото: пресс-служба метрополитена