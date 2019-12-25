"Почта России" перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Общая площадь помещений на "ВЭБ Арене", которые почтовый оператор возьмёт в аренду, 37 тысяч квадратных метров.

"Почта России" перенесет штаб-квартиру на "ВЭБ Арену". Накануне совет директоров почтового оператора одобрил проект сделки по аренде помещения на стадионе, говорится в его официальном сообщении.

Там же сказано, что сейчас "Почта России" проходит период цифровой трансформации. Теперь на одной территории теперь будут базироваться сотрудники, которые сейчас работают в четырёх офисных зданиях. В компании считают, что это облегчит процесс цифровизации, а также улучшит внутреннюю коммуникацию.

Рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда. Максим Акимов, генеральный директор "Почты России"

Общая площадь помещений на "ВЭБ Арене", которые почтовый оператор возьмёт в аренду, 37 тысяч квадратных метров.

Ранее почтовые отделения Петербурга перешли на особый график работы.