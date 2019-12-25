Почтовые отделения Петербурга перешли на особый график работы

По будням почта открыта с 10 до 19 часов, в выходные – не работает.

Отделения "Почты России" в Петербурге перешли на работу по особому графику, передает пресс-служба Смольного 20 апреля. По будням почта открыта с 10.00 до 19.00, а в субботу и воскресенье не работает.

Отмечается, что отделение на Невском проспекте, 87, как и прежде работает круглосуточно. Услуги в почтовых филиалах оказываются в полном объеме, а сотрудники и почтальоны обеспечены антисептиками, масками и перчатками. Кроме того, в самих отделениях дважды в день проводят дезинфекцию, а на полу сделали дистанционную разметку для посетителей.

С 20 апреля начинаются выплаты к юбилею Победы, установленные губернатором, почтальоны доставят деньги ветеранам на дом.

Ранее мы писали, что почтовые отделения в Выборге будут работать 5 дней в неделю.

Фото: Piter.TV