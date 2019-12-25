Почтовые отделения в Выборге будут работать 5 дней в неделю

Жителям рекомендовано воспользоваться услугами в удаленном режиме.

Все отделения "Почты России" в Выборге, кроме круглосуточных, переходят на пятидневный режим работы. Об этом сообщила газета "Выборг".

Мера принята в рамках противоэпидемических мер в связи с эпидемией коронавируса.

График поменялся у следующих городских отделений:

Главпочтамт (Крепостная улица, 30) – до 19.00

улица Майорова, 1 – до 20.00

Леншоссе дом 25 – до 19.00

Улица Судостроительная, 18 – до 20.00

Улица Гагарина, 20 – до 17.00

улица Приморская, 62 – до 17.00.

Объем оказываемых услуг остается прежним. Тем не менее, жителей настоятельно просят по мере возможности пользоваться дистанционными технологиями – например, заказывать доставку посылки на дом, оплачивать услуги и отправлять переводы на сайте "Почты России".

Ранее мы рассказали о том, что биржа труда в Выборге переходит на дистанционный режим работы.

Фото : Газета "Выборг"