Почтовые отделения в Выборге будут работать 5 дней в неделю

Все отделения "Почты России" в Выборге, кроме круглосуточных, переходят на пятидневный режим работы. Об этом сообщила газета "Выборг".
Мера принята в рамках противоэпидемических мер в связи с эпидемией коронавируса.
График поменялся у следующих городских отделений:
Главпочтамт (Крепостная улица, 30) – до 19.00
улица Майорова, 1 – до 20.00
Леншоссе дом 25 – до 19.00
Улица Судостроительная, 18 – до 20.00
Улица Гагарина, 20 – до 17.00
улица Приморская, 62 – до 17.00.
Объем оказываемых услуг остается прежним. Тем не менее, жителей настоятельно просят по мере возможности пользоваться дистанционными технологиями – например, заказывать доставку посылки на дом, оплачивать услуги и отправлять переводы на сайте "Почты России".
Ранее мы рассказали о том, что биржа труда в Выборге переходит на дистанционный режим работы.
Фото : Газета "Выборг"
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