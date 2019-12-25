Биржа труда в Выборге переходит на дистанционный режим работы

Жители, потерявшие работу, могут претендовать на выплаты.

Биржа труда в Выборгском районе ведет работу в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ведомство принимает граждан удаленно на территории всей Ленобласти в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения коронавируса.

Жители Выборга могут обратиться по интересующим вопросам, связанным с трудоустройством, по круглосуточной горячей линии 8 (800) 350-47-47, а также по телефонам Выборгского филиала +7(81378) 6-70-09, +7(901) 376-70-26 и на электронную почту 0502@czn47.ru.

Чтобы встать на учет в качестве соискателя или безработного, необходимо подготовить копии паспорта, трудовой книжки, справки о среднем заработке за последние 3 месяца, любого документа об образовании, если таковое имеется а также реквизиты получения пособия (только для безработных). Документы принимаются по на электронной почте, указанной выше, либо на интерактивные порталы: служба занятости Ленинградской области и Работа в России.

С образцами документов и другой полезной информацией можно ознакомиться на портале комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в социальных сетях Биржи труда.

Кроме того, граждане, потерявшие источник дохода во время эпидемии, могут претендовать на федеральные выплаты. Так, всем, кто был уволен с 1 марта и обратился на Биржу труда, положены пособия по безработице в размере 12130 рублей. Родителям несовершеннолетних выплатят 3000 рублей на каждого ребенка. Деньги поступят на счет в период с апреля по июнь.

Жители Ленобласти, потерявшие работу с 30 марта, могут претендовать на доплаты в размере 5000 рублей при отсутствии нарушений трудовой дисциплины. Еще 5000 рублей предоставят однократно за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Самозанятые граждане, зарегистрированные до 30 марта 2020 года, получат 7000 рублей: однако эта выплата не предоставляется тем, кто сдает собственную недвижимость в аренду и тем, кто не получил доход за 1 квартал текущего года.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе рассказали, какие предприятия могут работать во время самоизоляции.

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