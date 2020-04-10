В Выборгском районе рассказали, какие предприятия могут работать во время самоизоляции 

Информацию предоставила Нина Сивицкая.

Представители администрации Выборгского района огласили список организаций, сотрудникам которых разрешено вести трудовую деятельность с 4 апреля по 30 апреля несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, по словам председателя районного комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, продолжать работу могут системообразующие организации, имеющие первичное значение для развития экономики 47-ого региона. Перечень данных организаций учрежден Александром Дрозденко.

Не запрещена работа организаций и ИП в соответствии с кодами ОКВЭД, предприятий отказывающих финансовые услуги, страховых компаний.

Кроме того, сотрудникам любых организаций разрешено работать удаленно по мере возможности.

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Видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО