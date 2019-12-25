В общей сложности выплаты положены 347 тысячам петербуржцев.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Соответствующие выплаты положены 347 тысячам горожан. На эти цели выделят из городского бюджета 1,4 млрд рублей.

Известно, что инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны положено 7 тысяч рублей, а вдовам ветеранов по 4 тысячи рублей. Кроме тому, тем кто родился до 3 сентября 19545 года выдадут 3 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

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