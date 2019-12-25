"Почта России" открыла возможность предварительной записи в отделения двух столиц

"Почта России" открыли услугу предварительной записи в отделения. Соответствующее уведомление получают пользователи приложения, воспользоваться услугой также можно на официальном сайте.
К сожалению, пока список маленький – только некоторые отделения столиц, однако в скором времени времени его расширят.
Отметим, что на главной странице почты можно перейти по ссылке и узнать о работе дистанционных сервисов. Представители "Почты России" просят горожан сидеть дома и не выходить без надобности: оплатить счета и даже отправить посылку можно онлайн.
Ранее мы писали, что спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина.
Фото: скриншот уведомления из приложения "Почты России"
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