"Почта России" открыла возможность предварительной записи в отделения двух столиц

Функция появилась на сайте и в официальном приложении.

"Почта России" открыли услугу предварительной записи в отделения. Соответствующее уведомление получают пользователи приложения, воспользоваться услугой также можно на официальном сайте.

К сожалению, пока список маленький – только некоторые отделения столиц, однако в скором времени времени его расширят.

Отметим, что на главной странице почты можно перейти по ссылке и узнать о работе дистанционных сервисов. Представители "Почты России" просят горожан сидеть дома и не выходить без надобности: оплатить счета и даже отправить посылку можно онлайн.

Ранее мы писали, что спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина.

Фото: скриншот уведомления из приложения "Почты России"