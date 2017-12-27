"Почта России" будет обрабатывать посылки за 5 миллионов евро

Новая сортировочная линия позволит увеличить объем обрабатываемой международной почты в два раза.

Почта России установила сортировочную линию для обработки международной почты, которую доставляют в аэропорт "Пулково". Об этом 12 января стало известно от пресс-службы ФГУП.

В Петербург было доставлено оборудование от японской компании Toshiba за 5 миллионов евро. Оно позволит обрабатывать 220 тысяч писем и посылок в сутки, что в два раза больше, чем получалось раньше.

Новая сортировочная линия предназначена для обработки международных почтовых отправлений весом от 20 г до 2 кг преимущественно из Финляндии, стран Балтии и других стран мира, из которых совершаются рейсы в аэропорт Пулково.

"Обновление и развитие логистической инфраструктуры — один из приоритетных проектов Почты России, который позволит нам не только соблюдать контрольные сроки доставки международных отправлений в условиях бурного развития электронной коммерции, но и существенно сократить их", — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Напомним, сегодня Piter.TV писал, что "Почта России хочет открыть больше отделений в новых районах Петербурга". В 2018 году планируется модернизировать 40 почтовых офисов.

Фото: группа ВКонтакте / Почта России