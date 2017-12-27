Почта России хочет открыть больше отделений в новых районах Петербурга

В Петербурге хотят обсуждать создание почтовых отделений в новостройках на этапе разработки комплексной застройки города.

Почта России хочет увеличить количество отделений в новых районах Северной столицы. Для этого размещение офисов в новостройках будут обсуждать уже во время планирования комплексной застройки города.

В 2018 году в Петербурге хотят модернизировать 40 почтовых офисов. Сейчас в городе работают 275 отделений и 41 центр выдачи и приема посылок. А нагрузка на почту постоянно растет из-за популярности интернет-торговли.

В пятницу, 12 января, на Софийкой улице открыли новую сортировочную линию. Она обрабатывает 220 тысяч отправлений в сутки. Планируется, что ее пропускную способность увеличат до 500 тысяч посылок и писем, сообщают в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Почты России