С 27 октября "Победа" запустит рейсы из Петербурга в Новосибирск, Челябинск и Пермь

Всего в зимнем расписании авиакомпании запланировано 85 направлений полетов.

С 27 октября бюджетная авиакомпания "Победа" запустит рейсы по новым направлениям. В частности, самолеты начнут летать из Петербурга в Новосибирск, Челябинск и Пермь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В зимнем расписании "Победы" запланировано 85 направлений полетов. Сейчас можно купить билеты на более чем 40 из них. Некоторые из направлений в прошлом зимнем сезоне авиакомпания не обслуживала.

Ранее мы писали, что в июле и августе между Москвой и Петербургом запустят дополнительные "Ласточки".

Фото: pixabay.com