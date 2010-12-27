В июле и августе между Москвой и Петербургом запустят дополнительные "Ласточки"

Это связано с высоким спросом на поездки между двумя столицами.

В течение июля и августа между Москвой и Петербургом будут курсировать дополнительные поезда "Ласточка". Это связано с повышенным спросом на эти направления. Об этом 15-го июля сообщила пресс-служба ООО "РЖД".

Из столицы "Ласточки" будут отправляться в 15 часов и в 23 часа прибывать в Петербург. В обратную сторону - отправление в 13:58 и прибытие в 21:52. Продажа билетов открыта. С более точным расписанием вы можете ознакомиться на сайте железнодорожной компании.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в "Пулково" потратили около 930 млн рублей на обновление парка техники в 2018 году.

Фото: vk.com/rzd_official