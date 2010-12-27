За 2018 год в "Пулково" потратили около 930 млн рублей на обновление парка техники

На них было закуплено более 50 единиц техники.

За прошлый год управляющая компания Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" инвестировала 926,8 млн рублей в модернизацию парка техники и оборудования аэропорта, сообщили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

В 2018 году "Пулково" получило более 50 единиц новой техники. Так, в аэропорту появились три новые машины для скоростной очистки аэродромных покрытий перронов и аэродромный пылесос, автомобиль для перевозки оборудования и для нанесения разметки, фронтальный погрузчик и самосвал для перевозки снега зимой и песка, щебня, асфальтобетонной смеси и грунта в остальные времена года.

Для наземного обслуживания воздушных судов были закуплены 26 багажных электротягачей, 10 самоходных пассажирских трапов, 6 универсальных моторных обогревателей и 8 мобильных источников питания воздушных судов.

В автопарк аэропорта "Пулково" также поступили четыре новых перронных автобуса для доставки пассажиров от терминала к борту самолета и два новых пожарных автомобиля.

Ранее Piter.TV сообщил, что из аэропорта "Пулково" запустят прямые рейсы в Лондон.

Фото: pulkovoairport.ru