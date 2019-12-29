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"Победа" запустит рейсы из Петербурга в итальянский Римини
Сегодня, 20:00
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"Победа" запустит рейсы из Петербурга в итальянский Римини

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Авиарейсы планируют запустить с 29 марта.

Из Петербурга в итальянский город Римини планируют запустить авиарейсы компании "Победа". Об этом рассказал руководитель офиса "Visit Petersburg" Римини Леонардо Корбуччи, передал "Петербургский дневник".

Официальная информация должна появиться 16 марта, а еженедельные рейсы хотят запустить с 29 марта. 

По словам Корбуччи, Римини является самым "русским" городом Италии. На данный момент оттуда летают самолеты в Москву, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. 

Ассоциация туроператоров предрекла возможный коллапс из-за отмены туров в Италию. 

Фото: pixabay.com 

 

 

Теги: рейс, римини
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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