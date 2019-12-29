Ассоциация туроператоров предрекла возможный коллапс из-за отмены туров в Италию

И рост социальной напряжённости будет, говорят

Поездки в Италию остановили из распространения на севере страны коронавируса. Это привело к массовым отказам туристов от поездок, даже если те были запланированы на осень. Теперь российские туроператоры обязаны возвращать деньги клиентам.

При этом они не могут компенсировать фактически понесённые расходы. Об этом сказано письме Ассоциации туроператоров России к российским властям. По их словам, это может обернуться коллапсом и ростом социальной напряжённости.

- Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий, - сказано в письме.

Италия считается одним из самых популярных туристических направлений среди россиян.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса.