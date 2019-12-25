"Победа" запускает рейсы из Москвы и Петербурга в Воронеж

Минимальный тариф составил 499 рублей.

Стало известно, что из Петербурга и Москвы в Воронеж отправятся новые рейсы авиакомпании "Победа". Как сообщила пресс-служба "Победы" 21 июня, самолеты из столицы будут отправляться каждый день с этого дня. Из Северной столицы рейсы будут производиться со 2 июля по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

На новые рейсы предложено более 3000 билетов на рейсы по тарифам от 499 до 1999 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора в аэропорту "Пулково" перед полетом на Сахалин.

Фото: Piter.tv