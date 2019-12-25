Белорукий гиббон отправился из Пулково в Сахалинский зооботанический парк

Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора в аэропорту "Пулково" перед полетом на Сахалин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В грузовом терминале аэропорта "Пулково" 18 июня специалисты провели предполетный ветеринарный контроль белорукого гиббона (примата из семейства малых человекообразных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии).
Восьмилетний гиббон Орфей жил в Ленинградском зоопарке, но теперь он отправляется в Сахалинский зооботанический парк.
Фото: Россельхознадзор; Piter.TV
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