Белорукий гиббон отправился из Пулково в Сахалинский зооботанический парк

До этого он жил в Ленинградском зоопарке.

Белорукий гиббон прошел ветеринарный контроль инспекторов Россельхознадзора в аэропорту "Пулково" перед полетом на Сахалин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" 18 июня специалисты провели предполетный ветеринарный контроль белорукого гиббона (примата из семейства малых человекообразных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии).

Восьмилетний гиббон Орфей жил в Ленинградском зоопарке, но теперь он отправляется в Сахалинский зооботанический парк.

Фото: Россельхознадзор; Piter.TV