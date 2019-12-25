"Победа" возобновляет рейсы из Ярославля в Петербург

Рейсы возобновляются в полном объеме.

Авиакомпания "Победа" возобновляет в полном объеме рейсы из Ярославля в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы возобновляются в полном объеме с 29 декабря. Напомним, что ранее авиакомпания "Победа" отменила часть рейсов из-за неготовности к введению новой структуры воздушного пространства. Новые правила вступили в силу 3 декабря.

Из Ярославля в Северную столицу можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начался сезон ледокольной проводки судов.

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