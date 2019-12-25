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"Победа" прокомментировала инцидент с ребёнком-инвалидом в самолете до Петербурга
Сегодня, 8:10
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IRINA_CHALKINA

"Победа" прокомментировала инцидент с ребёнком-инвалидом в самолете до Петербурга

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Представители перевозчика пытались рассадить мать с ребенком-инвалидом и предлагали женщине заплатить за кресла рядом.

Авиакомпания "Победа" завершила проверку инцидента с ребёнком-инвалидом на борту самолета до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, что пассажирка Наталья Воробьева летела 11 декабря в Петербург. Женщина купила три билета стоимостью 1549 рублей на человека, однако от услуги выбора места она отказалась. В итоге представители перевозчика пытались рассадить её с ребенком-инвалидом. Также пассажирке предлагали уже на месте заплатить за места рядом.

В авиакомпании отметили, что отказавшись женщина проигнорировала возможность и необходимость уведомления о нахождении на борту подростка с ограниченными возможностями.

После "Победа" заявила, что сожалеет о случившемся.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец получил два года условно за драку после корпоратива.

Фото: pixabay

Теги: победа, пулково, ребенок инвалид, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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