"Победа" прокомментировала инцидент с ребёнком-инвалидом в самолете до Петербурга

Представители перевозчика пытались рассадить мать с ребенком-инвалидом и предлагали женщине заплатить за кресла рядом.

Авиакомпания "Победа" завершила проверку инцидента с ребёнком-инвалидом на борту самолета до Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, что пассажирка Наталья Воробьева летела 11 декабря в Петербург. Женщина купила три билета стоимостью 1549 рублей на человека, однако от услуги выбора места она отказалась. В итоге представители перевозчика пытались рассадить её с ребенком-инвалидом. Также пассажирке предлагали уже на месте заплатить за места рядом.

В авиакомпании отметили, что отказавшись женщина проигнорировала возможность и необходимость уведомления о нахождении на борту подростка с ограниченными возможностями.

После "Победа" заявила, что сожалеет о случившемся.

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