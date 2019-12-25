Петербуржец получил два года условно за драку после корпоратива

Мужчина побил двух прохожих, ударив их кулаком по лицу.

Василеостровский районный суд признал Ивана Сангаджиева виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел поздно вечером 21 декабря 2019 года. На улице Кораблестроителей пьяный Сангаджиев набросился на прохожего и дважды ударил его кулаком по лицу. После этого он ударил по лицу еще одного человека, и причинил обоим вред средней тяжести.

На суде Сангаджиев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в тот день перебрал с шампанским на корпоративе и события того вечера не помнит.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в пользу потерпевших взыскали моральную компенсацию в размере больше 400 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили за удар ножом в поясницу прохожей.

Фото: Piter.TV