Петербуржца осудили за удар ножом в поясницу прохожей. Пьяного мужчину задели женские сплетни

Инцидент произошел в январе на Школьной улице.

Приморский районный суд Петербурга огласил вынес приговор Виктору Блинову, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина проведет 8 лет в колонии строгого режима.

Как выяснилось, одним январским днем пьяный Блинов шел по Школьной улице в Приморском районе и, внезапно разозлившись по малозначительному поводу, всадил складной нож в поясницу прохожей девушке. Со слов самого мужчины, признавшего вину, тем вечером он вышел из вестибюля станции метро "Старая Деревня" и пошел домой, впереди него шли две девушки и обсуждали мужчин. Одна из произнесенных подругами фраз задела подсудимого, нисколько не вовлеченного в беседу, и он схватился за нож.

Потерпевшей девушке Блинов принес устные извинения, кроме того, ранее он не был судим, мирно работал и не получал плохих отзывов от соседей. Суд взыскал с мужчины более 470 тысяч рублей в качестве компенсации раненой прохожей и компенсации затрат на лечение девушки комздраву города. Отмечается, что суд назначил мужчине три года лишения свободы, однако по совокупности преступлений Блинов проведет в колонии строгого режима восемь лет – в сентябре областной суд признал его виновным в убийстве.

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